El ex entrenador de Colo Colo reconoció que no sería negativa su respuesta si alguna vez le ofrecen la banca azul.

Mario Salas abre las puertas para ser el nuevo DT de la U: "No me cierro a nada"

Mario Salas salió campeón en Universidad Católica del torneo nacional y con Colo Colo ganó la Copa Chile. El entrenador ya estuvo en dos de los tres clubes grandes del país, y no se cierra a dirigir a Universidad de Chile.

El Comandante, que está sin club tras ser despedido de Wadi Degla de Egipto por malos resultados, indicó que si le llega alguna vez una propuesta azul la va a escuchar.

El ex volante de contención conversó en ESPN acerca de su carrera, donde contó que su mayor sueño es dirigir en la Premier League, y explicó que si lo llaman de la U no le cierra del todo las puertas.

"La verdad es que yo soy un profesional de esto y no me cierro a absolutamente nada. Lo veo de esa forma, o sea, es una posibilidad de trabajo, una fuente de trabajo. No me cierro, pero la U tiene técnico", explicó Salas.

Por ahora, los laicos tienen entrenador, debido a que fue ratificado en sus funciones Esteban Valencia, pero su puesto empieza a complicarse por los últimos dos malos resultados de la U.