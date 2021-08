Universidad de Chile consiguió un triunfo más que importante este domingo ante O'Higgins. Los azules se impusieron por 1-3 ante los celestes y alcanzaron el liderato del Campeonato Nacional, pero con uno de sus jugadores en medio de fuertes cuestionamientos: Marcelo Cañete.

El mediocampista argentino-paraguayo no lo ha pasado bien en sus primeros meses como jugador de los azules, sufriendo lesiones y estando muy lejos del nivel mostrado en Cobresal la temporada pasada. Pero pese a ello, el 10 no se esconde.

Luego del triunfo de esta tarde en El Teniente de Rancagua, Cañete utilizó sus redes sociales para salir al paso de las críticas. En su cuenta de Instagram, el trasandino-guaraní le respondió a los hinchas que critican su rendimiento.

Cañete asumió su mal momento pero se mostró confiado en dar vuelta las cosas. Foto: Agencia Uno

Reconociendo que ha estado lejos de lo esperado, el 10 aseguró que "claramente no estoy en un buen momento futbolístico, pero cada vez que visto esta camiseta trato de entregarme al máximo con la mayor responsabilidad".

Pero eso no fue lo único, ya que Cañete dejó claro que no bajará los brazos con tal de cumplir con las expectativas de los hinchas. "Muchas veces las cosas no salen como uno quiere pero no voy a dejar de intentarlo".

Para finalizar, destacó lo hecho por el resto del plantel, que levantó a la U de la mano de Esteban Valencia. "De cualquier manera, lo más importante acá es este grupo, que cada vez está más fuerte, con la ilusión y las ganas de seguir luchando hasta el final. Feliz por ustedes, muchachos", cerró.

Ahora Universidad de Chile se enfoca con todo en lo que será el próximo encuentro, donde se medirá ante Cobresal. Un triunfo los mantendrá peleando arriba y Cañete hará lo posible por darle vuelta la mano a su mal inicio con los azules.