"Sentí gloria en el escenario": Carolina Soto conquista al jurado de The Covers con su interpretación de Isabel Pantoja

La cantante Carolina Soto debutó en el programa The Covers: Tributo a las Estrellas en donde se robó las miradas y los aplausos del público luego de su increíble interpretación de la cantante española Isabel Pantoja.

La artista se presentó en el escenario con la canción "Se me enamora el Alma”, logrando excelentes comentarios por parte del jurado, como también de las redes sociales quienes alabaron su interpretación

Beto Cuevas, jurado del espacio señaló: “eres una gran cantante, yo sentí gloria en el escenario”.

Asimismo agregó: "Te hiciste dueña del espacio que estabas ocupando, me gusta mucho tu control vocal, como que no necesitas abrir mucho la boca para emitir ese sonido puro y poderoso. No hay ninguna yayita en tu presentación, lo sentí muy bien”.

La actriz Javiera Contador también quedó muy conforme con la presentación de la ex integrante de Rojo, indicando: “Me sorprendió, siento que me fui a los 80 porque Isabel Pantoja es la cantante que todos queríamos ser”.

“Tú lo hiciste con una propiedad. Se ve ese trabajo que no eres tú, sino tu personaje”, concluyó señalando.

The Covers: Tributo a las estrellas reúne a 48 famosos que se convierten en grandes artistas de la música y compiten semana a semana por su permanecia en el espacio.

El espacio es conducido por Karla Constant y el jurado estará compuesto por Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y Javiera Contador.

Sobre la modalidad del espacio, ocho conocidos rostros se enfrentarán durante cada episodio luchando por un paso a la siguiente fase y lograr eventualmente su paso a la final.