La maquilladora especializada en Cine y Televisión, Jacqueline Ureta, hizo una dura acusación de malos tratos en contra de Macarena Venegas, después de que la abogada acudió como invitada a uno de los programa del canal TV+.

La profesional hizo la denuncia por medio de su cuenta en Instagram, donde describió la humillante situación que vivió mientras intentaba preparar a Venegas para salir al aire en el programa Más Vivi que Nunca.

"Quiero contar mi única experiencia con esta señora, Macarena vengas, hoy vino de invitada a un programa de mi canal donde llevo alrededor de 4 años maquillando a todos los rostros de televisión e invitados", partió indicando Jacqueline.

Eso para luego especificar que "esta señora me trató súper mal, haciéndome ver en cada momento que lo [que] yo hacía estaba mal que no sabía nada, lo primero que le pregunté es cómo le gustaría el maquillaje y ella respondió 'tú eres la profesional no me vallas a dejar como travesti' todo esto de manera prepotente".

"Yo le sugerí que menos es más para no endurecer el rostro y salto y me dijo de manera nuevamente prepotente 'me estás tratando de vieja', Con eso se quedó. Y todo lo que hacía de ahí en adelante estaba mal para ella".

"Empece hacer un delineado y dijo 'aaaa no ahora si que estás mal no lo sabes hacer, me estás perjudicando' y ahí le dije , siga usted por que al parecer yo no lo sé hacer, mientras yo que quede ahí llena de impotencia y mucha rabia y pena por que esta señora todo el rato me maltrataba con sus palabras y yo sin poder defenderme", lamentó la maquilladora.

El asunto no terminó ahí, porque de acuerdo con el relato de Ureta, Macarena Venegas luego procedió a ningunear al canal y a sus trabajadores.

"Me decía que no conocía este canal y cuando le dije que se llama tv+ me contesto 'aquí hay puros piojos resucitados como ese programa de la viví de hace 30 años'. Ese programa es al que ella venia, de verdad no tiene ningún respeto por nadie", advirtió Jacqueline.

"Yo le hice saber que llevo trabajando más 15 años en el medio y nunca he tenido problemas y nunca ando tirando mi currículum por delante, el cual yo considero es demasiado importante en mi vida y lo que he logrado hasta hoy, para que llegue una persona y te ningunee y nos haga sentir Basura. Quería contarlo por qué esto no puede seguir pasando", sentenció la trabajadora de la señal televisiva, de manera categórica.

La publicación que la maquilladora Jacqueline Ureta hizo en su Instagram para acusar los malos tratos de Macarena Venegas.

La experiencia relatada por Jacqueline hizo eco entre otras figuras televisivas, quienes entregaron su apoyo a la maquilladora en su sección de comentarios.

"Jaquie nunca dudes de tu talento! Eres seca, preocupada y respetuosa ��", le escribió la periodista y ex Me Late, Cecilia Gutiérrez.

Mientras que Nathalie Nicloux fue más generosa aún con sus palabras: "Mi Jaque hermosa, leí esto en una página y pensé: mi Jaque?! La más seca de la vida que con nada hacia que nos viéramos bien en la sca?! Esa Jaque?! Imposible. Tchao no más con fulanas pasadas a raja que se creen algo y no creo que sean mucho. Abrazos mi vida ! Y agradecida siempre de que me dejaras bonita".

Otro que se sumó a los comentarios de apoyo fue Julio Jung Jr., panelista de Mas Vivi que Nunca, quien le escribió: "Jackesita adorada!! Yo sólo agradecerte de arreglar mi caracho con tanto cariño, buena onda y profesionalismo eres seca!! Te banco todo el rato!! Y seguiré confiando en ti forever and ever!!!".