La ex chica reality compartió su alegría en sus redes sociales compartiendo además imágenes de la competencia.

Nicole Luli Moreno se lleva el primer lugar del Torneo Nacional de Fitness: "No se imaginan lo feliz que estoy"

La conocida modelo nacional Nicole Luli Moreno obtuvo un importante logro personal al coronarse como vencedora en el Torneo Nacional de Fitness llevándose el primer lugar de la competencia en la categoría de Fit Models.

Recordemos que la participante de El Discípulo del Chef y ex chica reality comparte a través de sus redes sociales todo el trabajo que ha puesto en la vida fitness y también ha señalado cómo adoptar este estilo de vida la ha cambiado.

Este sábado finalmente se concretó lo que esperaba quedándose con el primer puesto de la competición. La ex reina de Viña de Mar, celebró lo sucedido en su cuenta de Instagram

"No se imaginan lo feliz y emocionada que estoy de recibir este lugar. Estoy emocionada, desearía escribir muchas cosas, estoy con mis emociones a flor de piel", comenzó señalando.

"Pero quiero agradecer porque este lugar no es solo mío, es de todos los que confiaron en mi, me apoyaron y hicieron de esto, este tremendo resultado. Gracias!. Gracias a todos ustedes por sus hermosos comentarios, energía y amor que me mandaban. Este es el resultado de todo un trabajo enorme por detrás. Gracias!".

Concluyó enviando un mensaje a todos los deportistas. "Y quiero desde acá mandarle mucha energía y fuerza a todos los deportistas nacionales!!! Confíen en ustedes y denle con todo!! TENEMOS TREMENDOS ELEMENTOS Y DEPORTISTAS!!!.