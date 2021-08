La artista había colaborado anteriormente con el artista para distintas versiones de clásicos musicales como "cheek on cheek" y "Lady is a Tramp"

Lady Gaga y Tony Bennett anuncian su nueva colaboración, tan solo siete años después del lanzamiento de Cheek to Cheek, su primer proyecto musical en conjunto, la pareja dio a conocer el martes la primera canción de su nuevo álbum Love for Sale.

La canción, es el sencillo debut del álbum Love for Sale, que se lanzará el 1 de octubre. Gaga celebró el lanzamiento como parte de las celebraciones del cumpleaños 95 de Bennett, que continúan el martes en el primero de dos conciertos en vivo en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. Luego, MTV lanzará el video musical oficial "I Get a Kick Out of You" este viernes.

"El día que lanzamos Cheek to Cheek en 2014, @itstonybennett me llamó y me preguntó si quería grabar otro álbum con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter", dijo Gaga sobre el nuevo material. "Siempre me siento honrado de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación".

La familia de Bennett, revelaron a principios de este año que el artista fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016. Ella le dijo a AARP que su médico le recomendó que siguiera grabando y actuando a medida que avanzaba la enfermedad, ya que ha través del arte ha podido volver a conectar con su entorno.

"Hay muchas cosas de él que extraño", dijo a la publicación. "Porque ya no es el viejo Tony. Pero cuando canta, es el viejo Tony".

Gaga trabajó por primera vez con Bennett en una versión de "The Lady Is a Tramp" de Mitzi Green para su álbum de 2011 Duets II. Cheek to Cheek debutó en el No. 1 en el Billboard 200 y lanzó una exitosa gira a nivel nacional.