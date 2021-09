Recordado actor de Lola y Don Amor confiesa que estuvo al borde de la muerte por Covid-19: "Soy del grupo de los que no creen en la vacuna"

El actor protagonista de teleseries como Lola y Don Amor, Jorge Alberti, confesó por medio de Instagram que estuvo al borde de la muerte, tras contagiarse con Covid-19.

Por medio de un clip publicado en su cuenta oficial, el intérprete dio a conocer que desarrolló los síntomas más graves de la enfermedad que aún mantiene al mundo en pandemia.

Según contó Alberti, su cuerpo fue afectado y se fue deteriorando por la variante delta del coronavirus, algo que lo llevó a permanecer hospitalizado por dos semanas, viendo gente morir y sin entender la razón por la que su cuerpo no reaccionaba como él quería.

"Por mi mente nunca pasó que yo fuera a caer en esto. Soy del grupo de los que no creen en la vacuna o por una u otra razón no me quería vacunar todavía quería esperar un tiempo", advirtió

Ahora, advirtió que "no podía respirar", al punto de estar conectado a dos ventiladores en la Unidad de Tratamientos Intensivos. "El ventilador que te ponen te reseca todo por dentro", describió.

"Hoy estamos aquí, gracias a la energía divina y vivo para contarlo. Hace tres semanas llegué aquí a mi casa porque estuve dos semanas y media hospitalizado por el virus Delta, que es la variante nueva del Covid. Una experiencia horrible", puntualizó.