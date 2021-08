Aries (marzo 21-abril 20)

Vas a disfrutar mucho de un regalo muy especial que alguien te hace y que significa todo lo que esa persona te quiere o te aprecia. Lo harás en esa buena compañía y lo cierto es que te vendrá muy bien emocionalmente. Déjate llevar por la alegría.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Muestra tu agradecimiento porque tus mejores virtudes van a salir a la luz y eso significa que vas a recibir parabienes de alguien de la familia por una gestión relacionada con el dinero. Disfrútalo con mesura y compártelo.



Géminis (mayo 21-junio 21)

No te vas a escapar de cierta melancolía en lo que respecta a las relaciones amorosas porque muchos nativos del signo no están en su mejor momento en este sentido. Puede haber discusiones de pareja. Intenta poner freno a todo ello.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Ten precaución en el hogar y no te extrañe si sucede algún pequeño contratiempo en la vida doméstica que implicará molestias, pero no debes angustiarte demasiado porque sólo va a significar más trabajo. Eso sí, tendrás que afrontarlo.



Leo (julio 23-agosto 22)

Vas a desarrollar mucha empatía con alguien que necesita cuidados o que ves que no está en su mejor momento anímico y lo cierto es que esa generosidad será hoy muy importante. Hay emociones muy positivas en esa actitud que te lleva a ayudar o colaborar.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te preocupas por algo que le sucede a tu pareja, aunque no es grave, y que quizá no quieres abordar de frente, pero eso no es conveniente. Debes intentar hablar de ello, dar tus argumentos para que mejore todo. Tus palabras pueden hacer mucho bien.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si crees que no tiene mucho sentido lo que te está diciendo una persona en relación a un asunto de negocios o un contrato, lo mejor es que no digas nada y consultes a alguien experto. Será importante que veas todo lo que conlleva.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Será una jornada muy agradable en la que aprovechas tiempo libre para hacer algo que te gusta mucho, que te gratifica o que te da horas de esparcimiento y diversión. Sonreirás y lo pasarás bien y te vendrá muy bien para alejar el estrés.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No te gustará mucho dar consejos a los que hay a tu alrededor porque crees que se lo pueden tomar a mal y llevas razón. Hoy es mejor que seas prudente en este sentido. No te extralimites con tus comentarios, no serán nada simpáticos.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Ten cuidado si practicas deporte, ya que pueden existir pequeños contratiempos en lo físico relacionados quizá con las extremidades. Curarlos será cuestión de paciencia, se resolverán sin problema. Pero debes ser perseverante.



Acuario (enero 21-febrero 19)

No estará de más que no dejes pasar ciertos avisos de tu organismo, ya que es posible que una situación tensa te esté empezando a pasar factura y eso algo que no debes de permitirte dejar que avance sin control alguno. Puede ser mucho peor.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Cualquier grupo social al que pertenezcas va a ser importante hoy. En uno de ellos te llegarán noticias positivas sobre la actividad que realizas en él y eso te impulsará a seguir, incluso si tienes cierta saturación. Tirarás para adelante sin pensar más.