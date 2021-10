La selección chilena sigue en su lucha por meterse en la parte alta de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja levantó el rumbo tras el triunfo ante Paraguay y ahora deberá repetir ante Venezuela para seguir soñando con un cupo en la cita del próximo año.

Pero la tarea no estará fácil, ya que la Vintinto llega en un tremendo momento. El equipo llanero ganó en su último encuentro ante Ecuador y le dio pelea a Brasil, al que por poco derrota. Esto lo tiene más que claro Martín Lasarte, quien tuvo elogios.

"Venezuela es un rival de cuidado. Lejos estamos de suponer lo que se pensaba hace 15 años atrás, donde era siempre el “Benjamín”", aseguró Machete en conferencia de prensa este miércoles.

"Eso ya no ocurre, juegan bien y tiene caracteristicas distintas a las de Paraguay. Tenemos que hacer algunos ajustes, no es el mismo partido, pero tenemos que intentar minimizarlos. El partido perfecto nunca existe, aún jugando mal tienes posibilidades. El fútbol es así", agregó.

La última vez que Chile y Venezuela se enfrentaron, fue triunfo de la Vinotinto por 2-1. Ahora la Roja quiere revancha como local. Foto: Getty Images

Lasarte recalcó que intentarán opacar lo que la Vinotinto ha mostrado hasta ahora. "Tenemos que minimizar las facetas buenas que tiene el rival y tratar de, si encontramos caminos, ampliar las fisuras que permitan ganar el partido. Pero no es fácil".

No mirar la tabla y el apoyo de los hinchas

En caso de ganar ante Venezuela y una serie de otros resultados, Chile podría quedar en el sexto lugar y a solo tres puntos de la zona de clasificación. "Soy de los que piensa que debemos pensar en lo que tenemos que hacer. Y más hoy día. No podemos influenciar nada en los otros resultados", dijo el DT.

"Si no sumamos de a tres todo lo demás no sirve para nada. Estamos en una etapa, antes también, de sumar de a tres. Yo por lo menos lo pienso así, no estoy mirando resultados que nos convienen. Si hay uno, bienvenido sea. Hay muchas incógnitas que no podemos resolver. Muchos equipos estamos peleando por la misma situación. Esta triple fecha puede terminar con equipos que hace un mes estaban fantásticos ahora muy mal. Y otros al revés. Eso es lo que tiene tres partidos en un periodo" complementó.

Para poder lograr el triunfo, no solo será fundamental un buen desempeño en la cancha sino también en las galerías, donde los hinchas ya se ganaron los aplausos. "Los jugadores se sintieron cómodos, a gusto. El espectáculo fue fantástico, cómo se involucró la gente, la forma para entregar energía y motivación. Sacarnos de un momento por ahí apagado", recalcó Machete.

Finalmente y en la misma línea, Lasarte aseguró que "la gente levantó una comunión con los jugadores. La gente respondió, fue redondo y con un resultado favorable. Ojalá repetir una fiesta de estas características el día de mañana".

Chile tendrá que ir a pelear los tres puntos ante una Venezuela más aguerrida que nunca y que también sueña con la hazaña del Mundial. La Roja cierra la triple fecha y podría quedar mucho mejor de como comenzó, pero para ello hay que ganar a toda costa.

