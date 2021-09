Ignacio Herrera reconoce interés de Colo Colo: "Tengo mucha ilusión, me siento capacitado"

El chileno Ignacio Herrera, de 33 años, podría ser finalmente el delantero que pidió Gustavo Quinteros para Colo Colo.

Con el cierre del mercado de pases a la vuelta de la esquina, el Cacique ya tiene demasiadas opciones y el ex jugar del Seoul E-Land está dispuesto a aterrizar en Macul.

Actualmente defiende la camiseta del Aucas de Ecuador, equipo con el que ha jugado 10 partidos en esta temporada y ha marcado sólo un gol.

“Me lo tomo con mucha tranquilidad. Me lo tomo con muchísima ilusión. Llegar a Colo Colo es algo grande, vengo de un muy buen año y medio en Ecuador y me siento capacitado. Sé que puedo aportar con un granito de arena, sería espectacular”, dijo Herrera a Radio ADN.

Herrera en el Seoul E-Land (archivo)

Luego, añadió: “Hace un par de semanas que me vengo enterando de la posibilidad, pero todavía no hay nada concreto. Mientras nadie del cuerpo técnico me hable, sigue siendo una opción".

“Me siento capacitado, la liga ecuatoriana es muy competitiva y me tocó jugar siempre. Sé lo que me voy a encontrar en Colo Colo, sería un paso muy grande en mi carrera”, finalizó.