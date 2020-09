Inter de Milán vs Fiorentina: Fecha, hora y en qué canal Ver EN VIVO el debut de Arturo Vidal con Alexis Sánchez en la Serie A de Italia

Un duelo imperdible podrá ser visto en Chile y seguido por todos los hinchas del futbol y la Selección Chilena, cuando este sábado Inter de Milán debute en la nueva temporada de la Serie A de Italia ante la Fiorentina en el Giuseppe Meazza.

Partidazo que tendrá el regreso de Alexis Sánchez y al flamante refuerzo de los nerazzurris, Arturo Vidal. El King aparece entre los citados y podría tener sus primeros minutos por el cuadro de Antonio Conte con a penas una semana desde que llegara a Milán.

Y es que las ganas de Vidal por jugar y sus conocidos atributos físicos lo tendrían como alternativa para este encuentro, mismo caso de Alexis que compite con Romelu Lukaku y Lautaro Martínez por un espacio en el equipo titular.

Día histórico para el futbol chileno y que verá como dos de sus más reconocidas figuras y bicampeones de América tengan sus primeros minutos juntos en Europa, aunque todo dependerá de Conte si decide entrar con ambos de titulares o hacerlos ingresar en la segunda etapa.

Al frente tendrán al cuadro viola y donde se desempeña Erick Pulgar, aunque el ex Universidad Católica aún no tiene claro su futuro y de si seguirá en Italia de cara a esta temporada.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Fiorentina por Serie A?



Inter de Milán vs Fiorentina se enfrentarán este sábado 26 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Inter de Milán vs Fiorentina?



Inter de Milán vs Fiorentina será transmitido en televisión en vivo por ESPN 2 y Rai Italia



ESPN 2

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Inter de Milán vs Fiorentina?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Inter de Milán vs Fiorentina, podrás hacerlo en ESPN Play.