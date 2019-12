Prensa española y Vidal contra Inter: "Barça lo puso en vitrina para que lo compren y no fue su mejor partido"

El Barcelona cerró la fase grupal de la Champions League con victoria por 1-2 a domicilio frente al Internazionale de Milán. Como los azulgranas llegaban clasificados, Ernesto Valverde dispuso equipo alternativo con Arturo Vidal como titular tras varias semanas.

Pese a que el chileno, con 90 minutos en la cancha, se las arregló para participar directamente en ambos goles culés, a Diario Sport no le gustó el partido del Rey Arturo.

“Invisible” y nota 5 fue la calificación de Sport explicando: “porque no le veían sus compañeros y porque no se dejaba ver demasiado. Luchó como siempre, pero sin acabar de aportar algo en concreto. Eso sí, peleó el balón que acabó regalando Godín en el gol a Carles Pérez. No fue su mejor partido".

Por su parte, Mundo Deportivo fue más allá y argumentó que Vidal pudo jugar con doble intención de Valverde y la directiva culé, en medio de los rumores en torno a la nebulosa continuidad del Rey Arturo en el Barça.

“Exhibido. (…) ¿Una titularidad para ponerle en el escaparate ante el posible comprador? Molestó lo imprescindible para que Godín felicitara el gol de Carles Pérez. Lo corrió todo como siempre”, sentenció MD.