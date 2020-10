Lasarte enojado con el Barça: "Fueron injustos con Vidal y Suárez, los dos únicos que colgaron de la hoguera"

Martín Lasarte, el ex DT uruguayo de Universidad de Chile y la Católica, abordó las salidas de Arturo Vidal y Luis Suárez en el Barcelona, en la previa del debut de la Celeste y la Roja por eliminatorias a Qatar 2022.

Para Lasarte, el mediocampista y el delantero uruguayo pagaron los platos rotos injustamente tras la debacle en Champions por la eliminación y goleada sufrida contra Bayern Múnich.

“Yo soy de los que piensa que Barcelona fue muy injusto. Terminó el partido 8-2 contra Bayern Múnich y se tenían que ir todos… ocho, y al final se salieron tres: Rakitic, que se iba a ir el año pasado, así que a los que colgaron en la hoguera fueron Luis Suárez y Arturo Vidal”, dijo Lasarte en conversación con La Redgoleta de RedGol.

Agregó que “los culpables entre comillas terminaron siendo Suárez y Vidal cuando no era así. Para el que tiene buena memoria, si era por el partido hasta Messi se tenía que ir. Había una lista de ocho jugadores, yo la vi en los programas españoles, y al final se fueron Semedo que no lo cuento, Rakitic que ya se iba a ir, y Vidal y Suárez, que no fueron los responsables. El que mejor jugó fue Vidal, el gol lo hizo Suarez…”.

Complementa: “y por eso del ADN Barça que ya no vemos. Los catalanes son complicados. El ADN Barça murió cuando se fueron Iniesta y Xavi. Ellos hacían jugar así al Barcelona y no es eterno. Quieren copiar, pero nunca será lo mismo”.

Por otro lado se comentó las palabras de Rubén Sosa, quien aseguró que Arturo Vidal es de esos jugadores que parecen uruguayos. Incluso, Machete cree que el King sería fijo en La Celeste.

“Comparto ese pensamiento que Arturo Vidal parece uruguayo, con mucho respeto y cariño. Para nosotros tiene las características de lo que tiene que ser un deportista de elite, y cuando lo vemos en otro nos gusta y lo terminamos adoptando por decirlo así. Con Arturo pasa eso un poco, en el Barcelona lo veía dando pelea, nunca renunciando y dando siempre un poco más. Nosotros Así sentimos el fútbol y probablemente un uruguayo que ve a Arturo opine de esa manera”, declaró.

Sentencia: “Arturo juega al máximo novel y podría ser un seleccionado uruguayo, claro que sí, hay que ver a quien sacas, pero ese es otro problema. (…) Por lo que tengo entendido Suarez, Messi y Vidal tenían una relación muy cercana, pero una vez que pitan el partido no hay amigos ni hermanos, cada uno defiende lo suyo”.