Manuel de Tezanos arremete contra Arturo Vidal: "Siempre ha sido medio descriteriado para publicar cosas"

Manuel de Tezanos-Pinto se refirió a las últimas polémicas que ha generado Arturo Vidal en sus últimas publicaciones de Instagram, las cuales salió a aclarar la tarde de ayer en un live en conjunto a Rodelindo Román.

Las críticas a Marcelo Bielsa y un supuesto recelo a Charles Aránguiz son las últimas que ha generado de que hablar en las redes sociales futboleras chilenas.

Es por eso que el periodista, en Deportes en Agricultura, se refirió a este tema. "Vidal siempre ha sido medio descriteriado para publicar cosas. Medio mono con metralleta, ¿para qué? Estamos en cuarentena, no hay noticias y repentinamente Vidal empieza a tirar cosas contra Bielsa y Charles Aránguiz", expresó.

Además agregó que, "Arturo Vidal no tiene por qué darse cuenta de lo que significa cada una de sus acciones. Lo supera la situación y es un error que comete inocentemente, no creo que lo haga con la intención de dejar la tendalada que deja. Y él no tiene le criterio para darse cuenta de las cosas que hace, es como que actúa y luego piensa, como cuando juega fútbol y se gana una amarilla tonta", sentenció.

Recordemos que hoy el King está de cumpleaños y celebra 33 años de vida y así lo ha hecho notar en su cuenta personal de Instagram.