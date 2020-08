Corresponsal de RedGol en Europa: “Me cuentan desde Italia que el Inter le dijo a Conte que irán por Vidal”

Todos los ojos del periodismo deportivo estaban puestos en Barcelona, porque los jugadores del primer equipo debían asistir a realizarse el examen PCR para presentarse este lunes a los entrenamientos bajo las órdenes de Ronald Koeman.

Por lo mismo, el corresponsal de RedGol en Europa, Enzo Olivera, entregó los últimos movimientos ligados al club catalán, asegurando que el volante chileno se presentará este lunes a los entrenamientos a la espera de que se concrete su fichaje al fútbol italiano.

“Vidal sí se realizó el examen PCR, a pesar de que Koeman le aseguró que no es parte del proyecto deportivo del Barcelona. Y este lunes se presentará a entrenar (…) si Barcelona le quiere rescindir contrato a Arturo le debe pagar 20 millones de euros y debe existir una oferta de club. Aún no existe nada oficial por él”, mencionó.

“Yo siento, y sin seguir mucho las encuestas por internet, por el comentario de los hinchas en el día a día en la ciudad de Barcelona, los fanáticos quieren que Vidal siga en el club y que debería cumplir su contrato. Yo me la juego 70/30, porque Arturo le entrega algo distinto al equipo. Hoy Koeman no tiene un jugador como el volante chileno”, agregó.

“Barcelona por 20 millones de euros deja partir a Vidal, pero a eso se le debe sumar rescindir el contrato del chileno, lo que la suma asciende a los 35 millones de euros, aproximadamente. Por eso no es una operación nada de fácil”, señaló.

“Lo que me cuentan desde Italia es que el secretario deportivo del Inter de Milán le dijo a (Antonio) Conte: ‘te vamos a traer a Vidal y otros jugadores más, así que te quedas’. Por eso el técnico italiano sigue en el club lombardo”, sentenció.

Situación de Lionel Messi



Pero eso no es todo, porque Olivera también tuvo palabras para explicar la situación del astro argentino, quien esta jornada no se presentó en la ciudad deportiva culé y, por ende, no podrá unirse a los entrenamientos de este lunes.

El corresponsal de RedGol en Europa señaló que aún no existe una oferta formal por Vidal, pero que en los próximos días deberían existir novedades.

“El gran ausente del día fue Lionel Messi (…) La importancia de este examen PCR es que si no se lo hace no puede incorporarse a los entrenamientos que inician este lunes”, partió mencionando.

“Acá existe un tema político, un tema deportivo, pero, por sobre todas las cosas, un tema económico. Por eso la liga española emitió ese comunicado asegurando que si Messi se quiere marchar, el club que lo fiche deberá pagar los 700 millones de euros. Recordemos que los últimos 10 años la camiseta que más se vende en España es la del argentino”, dijo.

“La información que manejo es que Messi se molestó mucho por la situación de Arturo Vidal y Luis Suárez, por la forma que se le comunicó que ya no son parte del proyecto deportivo del Barcelona”, explicó.

Por consiguiente, los próximos días serán claves para el futuro del argentino, pues la información en Europa es que no se sabe cómo ni por dónde, pero que Messi hablará y explicará los motivos de su salida del club.