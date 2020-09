¡Listo! Arturo Vidal firma su contrato con el Inter de Milan por los próximos dos años tras superar los exámenes médicos

Arturo Vidal ya tira pinta en las redes sociales oficiales del Inter de Milan pero aún quedaban algunas formalidades. Entre ellas, los exámenes médicos y firmar su contrato, algo que quedó zanjado durante este lunes en Italia.

Según informó La Gazzetta dello Sport en su edición de cierre de este lunes, el King ya es jugador neroazzurro por las próximas dos temporadas tras superar sin problemas los chequeos a cargo del equipo de doctores del cuadro de Alexis Sánchez. De paso, confirman que hay opción de extender este vínculo por un año más.

La firma se llevó a cabo en la sede del Inter en Viale della Liberazione y el Rey aprovechó para conocer el polideportivo Appiano.

Durante este día, además, Vidal fue dejando atrás su pasado en Barcelona con un lindo mensaje en redes sociales. “Hoy me despido de todos en @fcbarcelona después de vivir 2 años maravillosos en este gran club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño. Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón Nos vemos pronto, y siempre ¡Visca Barça!”, puso el nacido en Colo Colo en su cuenta de Instagram.

Se espera la presentación este martes



Ahora el trámite que resta es “publicitario” para Arturo Vidal: calzarse la camiseta número 22, tal como cuando llegó recién a la Juventus y la misma que usó en el Barcelona, para ser, en sociedad, jugador del Inter de Milan.

Arturo Vidal ya tiene firmado su contrato con el Inter de Milan por las próximas dos temporadas. Será presentado, se espera, este martes. | Foto: Getty Images

Mientras, sus ex compañeros ya lo extrañan y lo repletaron de mensajes con Lionel Messi y Luis Suárez a la cabeza, quienes jugarán en el Barcelona y el Atlético de Madrid, respectivamente, tras varios idas y vueltas sobre su futuro.

Ésta será la sexta aventura en un club profesional de Arturo Vidal tras sus pasos por Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich y Barcelona. Salvo en las Aspirinas, ganó títulos en todos lados y espera seguir haciéndolo en el Inter de Milan.