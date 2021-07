Yonathan Andía quiere Huevo: "Opino que Esteban Valencia se quede como DT de la U, que continúe hasta fin de año"

En Universidad de Chile se mentalizan para el duelo del domingo contra Curicó Unido por la duodécima fecha del Campeonato Nacional con el aliciente de la victoria por 2-0 contra Melipilla. En rueda de prensa, el lateral derecho Yonathan Andía reconoció que quiere al Huevo Valencia al menos hasta fin de año en la banca.

“Eso no depende de mí, pero si me preguntan mi opinión es que Esteban Valencia se quede, que continúe hasta fin de año. Esperemos que con el tiempo se puedan solucionar ese tema para que podamos estar más tranquilos en ese sentido”, dijo Andía.

Sobre la misma valoró el trabajo del Huevo: “el profe nos entrega todas las herramientas para desenvolvernos de buena manera en el campo. Me he sentido cómodo con su estrategia, me gusta ir al ataque y me siento cómodo, más con la ayuda de mis compañeros que te hacen mejorar cada día. Vamos a seguir haciéndolo, es el anhelo para estar en la parte alta y pelear arriba”.

Otro tema que respondió el jugador de los azules fue el pronto regreso del público a los estadios tras año y medio de pandemia: “claramente se conversa acá, estamos contentos porque nos gustaría que los hinchas nos acompañaran. Son el jugador número 12 que estará alentando con todo”.

Tras la salida de Rafael Dudamel, Valencia asumió con triunfos ante San Luis en la ida y vuelta de la segunda fase de Copa Chile. En octavos de final la U del Huevo rescató dos empates que significaron la eliminación para vencer a Melipilla en su estreno por el Campeonato Nacional.

La U visita a Curicó Unido este domingo 25 de julio en el estadio La Granja. Los azules marchan décimos en la tabla de posiciones con 15 unidades a cinco positivos de los líderes Audax Italiano y La Calera (20).