Universidad de Chile abre la trigésima tercera y penúltima fecha del Campeonato Nacional 2021 este sábado desde las 18:00 horas, como visita frente a Cobresal. La U pelea abajo en la tabla y la realidad es que los azules se juegan el partido más importante de su historia debido a la posibilidad de perder la categoría, el tercer año consecutivo con la posibilidad del descenso sobre la espalda.

Un triunfo azul, junto a derrotas de Deportes Melipilla contra Everton y Huachipato ante la UC, puede sentenciar la salvación de Universidad de Chile a falta de una fecha. Por el contrario, otra caída puede dejar al Chuncho en la zona de descenso directo o promoción en la previa de la fecha final contra La Calera.

“Estamos con mucho optimismo y fe, sabemos lo que nos jugamos. Es un partido muy importante para nuestras aspiraciones que a estas alturas es quedarnos en Primera División. Vamos a ir con todo a El Salvador a jugarnos nuestra opción, que es ganar. Será un partido muy difícil, pero estamos todos unidos y convencidos en que podemos ganar”, dijo Yonathan Andía en rueda de prensa.

El lateral agregó que “de vida o muerte no creo, es un partido importante, pero nadie se va a morir porque ganen o pierdan los equipos. Solamente es un partido de fútbol, sí muy importante para nosotros, nuestras familias y claramente para la hinchada. Esperamos estar a la atura y ganar”.

“Acá en la U todos los partidos son importantes, hasta los amistosos. Estamos en este gran club y yo le tomo ese peso. Para jugar en El Salvador tenemos que tomar nuestros resguardos, ellos tienen jugadores importantes también, con mucha velocidad por las bandas. Esperamos hacerles daño en sus partes débiles”, complementó Andía.

Asimismo, el jugador de los azules manifestó que “está a la vista que es un momento duro, no sólo para nosotros los jugadores, para todo el que ama a la U ha sido muy difícil. Claramente me había tocado pelear en los primeros lugares con La Calera, llegar a la U y pelear abajo no ha sido fácil, pero me motiva más para entrenar y superarme día a día. Este es un gran club al cual le he agarrado mucho cariño. Lo que merece la U es siempre estar en Primera División y vamos a dar todo por lograrlo”.

Por último, aborda la dificultad de la altitud de El Salvador y la polémica sobre la ausencia de caras en la directiva de Azul Azul. Según Andía, el plantel y todos el Universidad de Chile están unidos.

“La altitud es para los dos equipos, ellos están más acostumbrados, pero está el caso de O’Higgins que fue allá y ganó. ¿Por qué no podemos ganar nosotros si somos grandes jugadores y estamos en este club por algo? La altitud no es excusa, el partido será parejo creo, difícil, y esperamos traernos los tres puntos”, expuso.

Yonathan Andía sentenció que “estamos todos unidos para sacar esto adelante. Si no estamos unidos será muy difícil. En este momentos estamos todos unidos: cuerpo médico, técnico, los jugadores, dirigentes y la hinchada también. Siempre los dirigentes han estado acá con nosotros acompañándonos en estos momentos difíciles. Estamos todos unidos para sacar adelante a la U”.