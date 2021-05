Yessenia López gana el premio Estelarbet por tercera fecha consecutiva: "Agradecida de mis compañeras por apoyarme en esto"

Yessenia López sigue cosechando premios este Campeonato Nacional Caja Los Andes 2021 y otra vez ganó el premio Estelarbet a la mejor jugadora del partido en el que Universidad de Chile goleó 6-0 a Everton.

Si la jornada había partido muy emotiva con el homenaje a Tati Pérez, Paloma le puso magia al marcar tres goles y con esto llegar a su gol número 12 en lo que va de torneo y eso que la U sólo ha jugado cuatro partidos.

Una vez finalizado encuentro, la volante recibió nuevamente el premio y muy en su estilo dijo que "ya no sé qué decir (ríe). Agradecida de ustedes, de mis compañeras por apoyarme en esto, así que nada, feliz".

La U se abrazó seis veces en el Centro Deportivo Azul (Javiera Mera / Prensa U de Chile)

Paloma López reiteró que no juega sola y que "obviamente tengo un equipo atrás y siempre les agradeceré que me den la confianza, que yo pueda hacer mi juego, que me dejen jugar y que me den la pelota también".

Consultada por su brutal inicio de campeonato con 12 goles a su haber, la mediocampista confirma que no se lo esperaba "claramente no, trabajo cada día para mejorar y que mejore el equipo, eso me pone contenta y agradezco al cuerpo técnico que me han dado la confianza estos años que llevó en la U".

Sobre el partido que viene para Universidad de Chile, ante Palestino, Yessenia López aclara que "cada partido nos sirve, a mejorar detalles, a sumar, y todos los partidos en realidad son duros".