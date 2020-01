Yeferson Soteldo y críticas a la U: "Si no quieren que hable mal de su club, que no me busquen la lengua"

Desde que partió de Universidad de Chile, Yeferson Soteldo se ha visto envuelto en varias polémicas con los hinchas. La figura del Santos se ha burlado de la última campaña de los azules y ha tenido críticas ante el casi descenso del club.

El delantero arribó a Pereira para integrarse a los trabajos de la Sub 23 de Venezuela, donde fue nominado de última hora y podrá enfrentar a la Roja este martes. En la previa del encuentro, el jugador se refirió a las opciones de jugar ante el país que le dio el salto al fútbol brasileño.

"Para mí siempre es especial jugar contra Chile, sobre todo por el país, que me dio muchas cosas. Siempre lo digo, estoy muy contento de haber pasado por ese país tan lindo. Disfruté mucho allá, tengo dos hijos chilenos muy hermosos, y la verdad que para mí es un placer jugar contra Chile", dijo a La Tercera.

Y justo ahí fue cuando analizó lo ocurrido con los hinchas azules. "Son ignorantes que no saben nada de cómo yo salí y por qué se dio así. No quise hablar mucho del tema cuando salí, pero yo no salí de la mejor manera con el club, así que no le doy mucha importancia a esas cosas", comenzó explicando.

"A veces, si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia. Pero si no quieren que yo hable mal de su club, que tampoco me busquen la lengua", agregó.

Finalmente, se mostró contento de la oportunidad con la vinotinto. "Hace tiempo venía pensando en estar con la selección Sub 23. Había un problema, que era contar con el permiso del Santos porque no es una obligación de la FIFA ceder a los jugadores, y porque además a nosotros nos empezaba ahora el torneo Paulista. Se complicó un poco el permiso, pero cuando me lo comentó el profe fue una gran alegría, aunque también con tristeza porque se produjo por la lesión de Palmezano. Ahí apretamos un poco con el club, les dije que mi país me necesitaba y ellos entendieron".