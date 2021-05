Yael Oviedo no se estresa por no marcar goles: "Para mí lo importante es ganar. Somos un equipo y no dependemos de una sola jugadora"

Universidad de Chile tuvo un auspicioso debut en el Campeonato Nacional Caja Los Andes, al golear 9-0 a Deportes Temuco como visitante y ratificando que lo suyo no es algo pasajero y que quieren pelear el cetro del fútbol femenino nacional.

En conversación con el sitio oficial de la U, la delantera Yael Oviedo aseguró que pese a lo abultado de las cifras, no quedó tan conforme con lo que hicieron frente a las sureñas.

"Lo positivo es habernos quedado con los tres puntos, no jugamos del todo bien, más allá de que se marcaron muchos goles, no estamos conformes con el funcionamiento que tuvo el equipo el fin de semana", aseguró la argentina.

Agregando que "quizás fue la cancha, que estaba pesada, igual nosotras no estuvimos a la altura de nuestro juego en ese partido".

Las Leonas metieron nueve goles y ninguno fue convertido por Yael Oviedo, algo que no le preocupa a la atacante.

"Para mi lo importante es ganar, más allá de si marco o no, eso en definitiva es algo personal, en fin me suma más es ganar. Somos un equipo y no se depende de una sola jugadoras", cerró.

Nosotras seguimos con la mentalidad de enfrentar a todos los equipos de igual a igual y hacer nuestro juego. Es lindo jugar en el CDA, es una linda cancha, entrenamos acá, somos locales y afrontar el partido de la mejor manera y quedarnos con los tres puntos