Walter Safarián hace un radiografía de los cuatro entrenadores que interesan a Universidad de Chile

Este sábado se enfrentan a las 15:00 en La Cisterna, Palestino y Universidad de Chile, en lo que puede ser el último de Rafael Dudamel en la banca universitaria luego de perder dos partidos consecutivos.

Los regentes azules ya se mueven para reemplazar al venezolano y en la carpeta que hay en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, entre otros nombres, están los de Eduardo Domínguez, Gustavo Costas, Alexander Medina y Gabriel Milito.

En Redgol tomamos contacto con el prestigioso periodista Walter Safarián, que rápidamente nos cuenta que "para mi Eduardo Domínguez es un gran entrenador, que tiene poca prensa, donde ha estado, salvo en Nacional donde estuvo poco tiempo, después le fue bien en Huracán, muy bien en Colón, es un DT de perfil bajo que habla muy poco con la prensa. Lo que pasa es que como él está en Santa Fe, su trabajo de todos los días no se ve, es muy inteligente y siempre fue así, desde sus tiempos de jugador que parece parco, pero no lo es, muy trabajador".

Rafael Dudamel dirigirá su último partido ante Palestino (Agencia Uno)

El hombre de Espn aporta que "los grupos lo quieren y cuando deja los equipos, así dan cuenta. Él supo cambiar porque jugó todo el campeonato de una forma y el otro día cuando jugó la semifinal ante Independiente no tuvo empacho en cambiar y de darle una paliza táctica a Julio César Falcioni".

En esa misma línea agrega que "a mi me gustan estos entrenadores y si se hablan o no con la prensa, da lo mismo, muchos que hablan bastante saltan de uno a otro equipo sin que les vaya muy bien, Bielsa y Bianchi no hablan con nadie y son de los mejores entrenadores de mundo.

Sobre el segundo candidato, Walter Safarian dice que "Gustavo Costas es distinto a lo que es Domínguez, es un gran entrenador, sólo debes ir a los lugares donde dirigió: fue campeón en Paraguay, en Ecuador y en Perú. No sólo es un tipo probado, es muy querido".

Otro que ha sonado, es el actual entrenador de Talleres de Córdoba, Alexander Medina. "Es uno de los entrenadores estrellas del fútbol argentino. Veo difícil que se mueva de Córdoba porque está el grupo Pachucha, y eso tienta. Siendo un entrenador novel en Argentina ganó en la cancha de River y en la de Boca", sentencia.

Para el final, analiza al ex O'Higgins, Gabriel Milito. " Dudo que Gaby se vaya de Argentinos Juniors, encontró un lugar cómodo donde trabajar donde le va muy bien en la Copa Libertadores donde ahora deberá enfrentar a River Plate. Él le da la oportunidad a muchos jóvenes", cerró.