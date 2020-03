Walter Montillo ya piensa en el retiro vistiendo la camiseta de la U: “Quiero escribir mi último capítulo acá”

En varias entrevistas Walter Montillo ha expresado su cariño a la institución y los hinchas de Universidad de Chile y, en esta ocasión, no fue la excepción. Sin embargo, ahora abordó el tema desde la cara del retiro, porque el volante argentino tiene claro que le queda muy poco tiempo para colgar los botines.

En ese sentido, en una extensa entrevista con La Tercera, la Ardilla realizó todos lo alcance a su mano para volver a Universidad de Chile y devolverle al club un poco de las alegrías que él vivió en su primera época con los Azules y, además, agregó que su idea es retirarse vistiendo la camiseta de la U.

"Volví a Universidad de Chile para cerrar mi libro. Escribir el último capítulo acá era lo que había deseado durante toda mi carrera, durante todos los años que había estado fuera del país", señaló.

Complementó que "sentí que era el momento, que ya me estaba poniendo grande y que si no era ahora ya iba a ser muy difícil volver. Fue con ayuda de Hernán Caputto, de Sergio Vargas, de Rodrigo Goldberg, que me dieron la posibilidad de volver. Obviamente no fue una negociación fácil por mi ex club, pero al final se dio todo y estoy muy contento de estar acá".

Pero eso no fue todo, porque el volante argentino expresó que "quería devolver un poquito el cariño que la gente me dio, haciendo lo que sé hacer, que es jugar al fútbol y tratando de llevar, aunque sea una pequeña alegría a esa gente".

A su vez, volvió a ratificar que su deseo es retirarse en la U. "Siempre me quise retirar acá y obviamente va a ser acá. Tengo un año de contrato y si no me renuevo acá no voy a seguir jugando al fútbol. Este va a ser mi último club".

"Me iré a vivir a Argentina. Si bien nos gusta mucho el país y mis hijos son chilenos, tenemos a los familiares y muchos amigos allá", sentenció.