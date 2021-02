Walter Montillo y su retiro: "Me costó tanto volver a la U que ya no quería seguir mendigando por jugar"

Walter Montillo se retira del fútbol tras jugar su último partido en Universidad de Chile, con triunfo ante Deportes Antofagasta. La Ardilla dice adiós cumpliendo con la palabra de dejar a la U en Primera División tras sufrir con la posibilidad del descenso o la promoción. Fue titular para ser reemplazado en 87' por Cristian Barros.

“Siento alegría, había dicho que me quería ir en paz y por ahora el equipo cierra en tercera posición hasta los partidos de mañana, es irme de la manera que quería. Estoy feliz, con sentimientos encontrados porque me siento bien física y futbolísticamente, pero la decisión ya estaba tomada”, dijo Montillo a TNT Sports.

Agregó que “los motivos más adelante los hablaré, ahora disfrutaré con mi familia, voy a descansar, tomarme un fernet a la noche, hace mucho que no lo hago. Agradezco a todos por el cariño. La gente no estuvo en la cancha, pero me lo han demostrado. La prensa me ha demostrado respeto, no sólo en esta etapa, también en la anterior. Creo que intenté respetar de la misma manera a ustedes, al equipo y los rivales. Voy a ver a la U en una copa y la gente va a dejar de sacar la calculadora y sacar cuentas viendo otros partidos sin pensar que pueda pasar algo".

“Estoy con algunos proyectos. Si fue prematuro o no el retiro, probablemente, pero me costó tanto venir acá que seguir mendigando por jugar… ya no tenía ganas. Y ponerme otra camiseta, tampoco. Quería despedirme con esta camiseta. Aguanté cosas, obviamente cuando pasen los días lo hablaré. Aguanté muchas cosas, que dijeron que quería echar al técnico, que no quería jugar. Yo sólo traté de ayudar. Me voy en paz, no le debo nada a nadie. Me había cansado de mendigar estar con esta camiseta”, añade.

Complementa: “fue un año muy complicado a nivel personal, con cosas difíciles. Este virus me pegó fuerte. Intenté estar lo más fuerte posible, lo más comprometido con el club de la manera que creía que tenía que estar. Son pérdidas muy grandes… mi viejo fue el que me enseñó a jugar a la pelota y s eme vienen mil cosas a la cabeza”.

Por último sentenció que “ahora la U tiene tiempo para contratar a otro jugador o que uno de los chicos esté preparado para jugar de armador. A la gente de la U le gusta mucho esta posición. Que la dirigencia lo encuentre o alguien tome la oportunidad. Es una camiseta hermosa para usarla, con una historia divina, le dedico todo el éxito posible. Me llevo un montón de recuerdos y amigos, es el club en que más amigos hice. Ojalá pueda venir a despedirme, hacer un partido y con la gente. También me quiero despedir de ellos, despedirse por redes sociales es un poco frío”.