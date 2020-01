Walter Montillo y su regreso a la U: “Fue el equipo que más me marcó y por eso luché tanto para venir”

Una emotiva jornada se vivió el martes con el arribo de Walter Montillo a Universidad de Chile, porque más de 300 hinchas fueron a esperarlo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, recibiéndolo como un verdadero ídolo de la institución.

Por lo mismo, en un video publicado por la U registrando las primeras palabras y minutos del volante argentino en el país, Montillo agradeció el cariño de la hinchada, recordó algunas anécdotas y contó por qué quiso volver a retirarse al fútbol chileno.

“Yo decidí venir a jugármela acá, a tratar de aportar mi granito para que la U pueda salir del lugar en donde está. Por ahí, por eso es el cariño de la gente. Siempre traté de llevar a la U a todos los equipos en donde estuve, siempre traté de hablarles a todos mis compañeros, a la gente del club. De hecho, mi familia tiene un cariño especial por el club, por los colores. Mis hijos son chilenos y se consideran hinchas de la U. Por ahí, la gente me toma como un hincha más y hace que sean tan efusivos”, menciona el nuevo 10 de los Azules.

Al referirse sobre qué significa volver a Universidad de Chile, mencionó que “fue el equipo que más me marcó, por eso luché tanto para venir. Quería volver vigente y ahora me siento realmente muy bien. Tuve un torneo bueno en Argentina, me siento capacitado como para poder ayudar, al margen de la edad que tengo”.

Agregó que “lo que me marcó de la U es que tanto la gente de afuera como los jugadores adentros, siempre que estuvieron abrazados y de la mano se han conseguido cosas importantes”.

“Mi carrera explotó acá en la U y que me haya pasado todo lo que me pasó en los 10 últimos años, que haya jugado en la selección argentina, ser elegido dos veces el mejor enganche de Brasil, haber sido elegido el mejor enganche de Argentina, es por la U también, porque si yo no hubiese explotado en el fútbol chileno, difícil de haber conseguido todo lo que conseguí en mi vida”, confesó.

También, habló sobre lo que significa retirarse en el equipo que lo marcó profesionalmente. “Es una alegría enorme poder venir a terminar mi carrera acá, porque yo ya estoy grande, me quedan pocos años de fútbol, no sé cuántos. En principio uno, porque es lo que voy a firmar con la U, pero la verdad es que una alegría enorme para mí, para mi familia y es algo que lo soñamos durante muchísimo tiempo y que se haya conseguido en el final de mi carrera, es un gusto para mí”.

Además, reveló lo que es la U para su familia, quienes se consideran hinchas del club. “Están muy emocionados, muy expectantes con que nos vaya bien, como la vez que pasamos por acá. Como te digo, ellos se consideran hinchas de la U y no es de la boca para afuera, sino es que lo sienten así. Siempre estuvimos al tanto de todas las noticias, de los partidos del club, porque es una institución que, en el momento difícil de mi hijo, me abrazó mucho y lo que queríamos era devolverle un poquito de ese cariño que nos pasaron. Por ahí, desde adentro de la cancha y respetando a la institución donde fuimos”.

Finalmente, le envió un mensaje a todos los bullangueros. “Muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias por la paciencia, les mando un abrazo. Espero poder estar a la altura del club y luego a las cosas que ustedes esperan de mí, voy a tratar de ser lo más profesional adentro como afuera. Ojalá que pueda demostrar un buen fútbol para que ustedes lo puedan disfrutar”, sentenció.