Walter Montillo: "A Pablo Aránguiz le conté mi historia, que a los 35 años me rompí la rodilla y no me olvidé de jugar a la pelota"

Este domingo se enfrentan Universidad Católica y Universidad de Chile a las 14:00 en San Carlos de Apoquindo en un nuevo clásico universitario.

Los azules lamentan una baja muy importante: Pablo Aránguiz, el que se fracturó uno de los dedos de su pierna izquierda en el duelo ante Unión Española y estará al menos tres meses fuera de las canchas.

En la previa del duelo ante los cruzados, Walter Montillo lamenta la ausencia del 22 de los los azules. "Personalmente siento mucho la lesión de Pablo Aránguiz porque uno lo aprende a querer, porque tiene humildad y porque juega muy bien a la pelota. Siempre tiene una sonrisa y tira pa´ adelante", contó el argentino en conversación con La Tercera.

La Ardilla confiesa que conversó con su compañero y le entregó algunos mensajes importantes para su recuperación.

"Hablé con él, le conté mi historia de que yo a los 35 años me rompí la rodilla y que no pasó nada, que la vida sigue y uno no se olvida de jugar a la pelota. Él tiene 22 años y hay que estarle muy encima", aseguró.

Para Montillo "Pablo era uno de los mejores del torneo, pero son cosas que pasan. No somos robots, puede pasar, uno nunca se quiere lesionar. Le tocó. Estaremos ahí para apoyarlo. Y al chico que entre y que le toque jugar que sepa que tiene nuestro apoyo incondicional.

En esa misma línea el volante acepta que no existe un reemplazante natural para Pablo Aránguiz.

"Por ahí quizás no tenemos un jugador de las características de Pablo, y si al que entre le pedimos que haga lo mismo estamos equivocados todos. Adaptaremos esa función que hace para que otro chico lo pueda hacer de la mejor manera", cerró.