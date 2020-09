Walter Montillo y la mala racha de la U ante Colo Colo: "Tenemos una gran chance de revertir esa pequeña historia"

Universidad de Chile no le gana a Colo Colo desde el 5 de mayo de 2013, cuando el elenco azul se impuso en el Superclásico por 3-2, con un doblete de Juan Ignacio Duma y la rúbrica de Charles Aránguiz. Van siete años y contando.

Y la mala racha se ha convertido en un peso para los Azules. Aunque Walter Montillo asegura que la responsabilidad de dar vuelta la situación corresponde a los más experimentados del equipo de Hernán Caputto.

"Lo único que te cambia la historia o las estadísticas en contra es ganar. Nosotros asumimos que hace mucho que no le ganamos, obvimente porque somos parte de la institución, pero tampoco tienen que cargarle a todos los jugadores de este plantel", advirtió.

Para el mediapunta argentino, autor de un gol en el empate con Palestino, "han pasado muchísimos planteles de Universidad de Chile que no lo han conseguido y tampoco podemos llenar de carga a los más chicos, porque no es el camino".

"Nosotros, como los más grandes, tenemos que asumir esa responsabilidad, saber que tenemos una gran chance de revertir esa pequeña historia o esos años que la U no le gana, pero tampoco cargar a los más chicos de esa responsabilidad", sentenció La Ardilla.

Walter Montillo espera ser la llave para una anhelada victoria de Universidad de Chile sobre Colo Colo. Foto: Agencia Uno

La fórmula para ganarle a Colo Colo



Montillo aprovechó la ocasión para confirmar el buen momento del plantel: "Me siento pleno, me siento óptimo y veo que los chicos también, con muchas ganas de quebrar esos siete años que no se les gana. El equipo está preparado para hacer un gran partido el domingo".

Y por lo mismo, adelantó cuál es el camino que deben tomar los Azules para quedarse con la anhelada victoria. "No somos un equipo que tiene que correr atrás del balón, sino que nosotros apoderarnos de la posesión, porque creo que tenemos buen pie", subrayó.

"Si nosotros tenemos un buen partido, de jugar bien a la pelota, como hemos demostrado en varias ocasiones, vamos a tener más chance. Si le entregamos la pelota al rival y corremos atrás se va a hacer muy difícil", anticipó el argentino.

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán este domingo en la edición 187 del Superclásico por campeonatos nacionales. El encuentro se disputará sin público y bajo estrictas medidas sanitarias, desde las 14:00 horas.