La alegría de Walter Montillo por el triunfo de la U: "Hace tiempo el equipo no estaba así, peleando arriba"

Universidad de Chile sumó su segundo triunfo al hilo tras vencer por 2-1 a Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua. Los dirigidos por Hernán Caputto tuvieron un correcto partido ante los Mineros y cumplieron con la misión de traerse los tres puntos de vuelta a Santiago.

Si bien la figura del encuentro fue Joaquín Larrivey por su doblete, Walter Montillo volvió a ser clave para el funcionamiento de la U. La Ardilla fue quien manejó los hilos del equipo y por quien pasaron la mayoría de las jugadas en ataque.

En conversación con la prensa del club universitario tras el partido, el argentino se mostró "muy contento, es el camino a seguir, estamos mejorando, más sólidos. Hemos jugado bien, ellos también lo hacen y te meten un poco atrás, pero me gustó porque cuando hicimos uno salimos a buscar el segundo. Hace tiempo el equipo no estaba así, peleando arriba y no hay que dejar que los que están arriba se escapen".

Por otro lado, la Ardilla se refirió al descanso que tendrá el equipo el próximo fin de semana, por las fiestas patrias: "Está bueno para descansar y hay varios lesionados, para eso es importante, porque necesitamos de todos".

"Se viene un calendario ajustado y necesitamos que los que están lesionados estén al ciento por ciento para ayudarnos. No es un plantel tan amplio y si hay cuatro o cinco bajas, se nota. Para esos chicos viene bien porque van a llegar al tope", agregó.

Por último, el volante azul analizó lo que serán los próximos duelos de la U en el Campeonato Nacional: "Son dos rivales directos Unión Española y Universidad Católica. Si queremos pelear, hay que descontarles".

Walter Montillo fue nuevamente clave en el triunfo de Universidad de Chile

"Si gana Unión está arriba nuestro y Católica a seis puntos, hay una brecha larga, faltan partidos, pero le tengo fe a este grupo de jugadores que va a dejar todo para disminuir esa ventaja", cerró.