Walter Montillo se abre a seguir un año más en Universidad de Chile: "Si el club cree que puedo ser útil voy a jugar un año más"

Un día después de la derrota ante Deportes Antofagasta en el norte, Walter Montillo no sólo hizo un feroz análisis del momento que vive Univesidad de Chile, también dejó en claro que está para seguir un año más.

El mediocampista argentino tiene contrato hasta diciembre de 2020 y pese a que anteriormente había asegurado que cuando terminara su vínculo tomaría una decisión, este viernes en conversación con La Magia Azul, aclaró que es posible que continue un año más defendiendo la camiseta azul.

"Yo soy autocrítico mio y las derrotas me golpean, la verdad es que estuve conversando con Cristián (Aubert) y hay una posibilidad de que yo pueda seguir un año más en la U, siempre y cuando y se lo dejé en claro, no es por un tema de nombre o trayectoria, yo quiero que el dirigente quiera que yo siga, porque sirvo, no quiero que lo hagan porque me pide el hincha, no, quiero que el club sienta que soy útil, que ellos sientan que puedo ser un aporte, y de donde sea porque tendré 37 años y me cuido mucho, quiero ser un aporte", aseguró.

Reiterando que espere que el club debe manifestarse en ese sentido. "Si el directorio cree que puedo ser un aporte, nos sentaremos a conversar porque además este año de pandemia no he podido jugar con la gente, y me gustaría despedirme con público, que la gente pueda volver al estadio así que hay una posibilidad de seguir, puntualizó.

Y dejó en claro que si Universidad de Chile entiende que debe llegar otro jugador en su puesto, él lo entenderá.

"Si ellos deciden traer a alguien más joven o que mi tiempo ya pasó, no tendré problema en dar un paso al costado porque yo quiero lo mejor para el club", cerró.