Walter Montillo pide calma en la U: "Falta un montón para ser campeón y para salir de los puestos de abajo"

Universidad de Chile en 2020 vive un panorama totalmente diferente al que tuvieron el año pasado, porque ahora están en la parte alta de la tabla y no coqueteando con el descenso, como fue en la campaña anterior.

Sin embargo, uno de los referentes de los azules, el argentino Walter Montillo, pide calma, porque dice que falta mucho para ilusionarse con la pelea por el título y lo mismo para salir de la zona baja.

"Falta un montón para las dos cosas. Falta un montón para pelear el Campeonato y para ser campeón, y falta un montón para salir de los puestos de abajo, y para eso hay que trabajar con humildad. Se ha mejorado mucho en el juego y en los resultados, pero es un torneo difícil donde los equipos ante los grandes juegan mejor, y nosotros hemos tenido partido durísimos", dijo la Ardilla a radio Cooperativa.

En ese mismo ámbito, recordó los empates que tuvieron en las últimas fechas ante Coquimbo Unido y Everton, jugando como local.

"Perdimos cuatro puntos de local, donde debimos haber sumado de tres y hay que buscar esos puntos afuera. Hace mucho que no perdemos, pero eso es con trabajo y no hablando fuera de la cancha", indicó.

Por otro lado, se refirió a la eliminación de la U en la Copa Libertadores: "quizá es impopular, pero quizá no fue tan malo quedar fuera de la Copa, porque en la situación de la U, no estábamos para pelear en dos torneos".

Además, comentó su perfil de líder en los azules: "Es un rol difícil, porque tienes que predicar con el ejemplo, estar siempre bien. Hay muchos líderes del plantel, los más grandes, pero tampoco no soy salvador. Quiero aportar lo mío, con mi experiencia ayudar a que el equipo juegue mejor y que los resultados nos acompañen. No hay que volverse locos ante la adversidad. Era un grupo muy golpeado, no por falta de trabajo, si no de resultados y cuando entras en esa nube, peleando por el descenso, no puedes salir".