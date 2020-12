Walter Montillo pensará su retiro del fútbol si Universidad de Chile desciende

Walter Montillo conversó con los medios de comunicación vía remoto desde el Centro Deportivo Azul donde se refirió a diversos temas que aprobleman a Universidad de Chile: la temida tabla ponderada y el nivel que muestra el equipo.

Además de estas situaciones incómodas, el anuncio de retiro del fútbol de la Ardilla tiene colapsados a los hinchas de la U hace semanas, algo que sigue en pie según el mediocampista universitario.

Eso sí, al parecer esta decisión sin recurso alguno en contra, tendría una arista que podría hacer recapacitar a Montillo: el descenso del cuadro azul a Primera B.

"No me quiero poner en ese escenario, no quiero que pase, si llegase a pasar y no lo sé, no lo sé. Me sentiría tan mal y me sentiría tan culpable que prefiero no pensarlo, prefiero pensar que todo va a salir bien y que vamos a terminar el año de la mejor manera", aseguró el volante sin rechazar ni confirmar la hipótesis.

Agregando que "si pasa, lo hablaremos en otro momento y me sentiría recontra culpable, el máximo culpable de eso".

Walter Montillo también recordó que algo similar vivió en Tigre, equipo con el que le tocó descender pese al campañón que tuvo el equipo.

"Lo mismo me pasó en Tigre, aunque es diferente porque hicimos un gran campeonato y en Argentina te vas por el promedio de los tres últimos torneos y con el que hicimos no nos pudimos salvar, yo tuve muchas ofertas de equipos después de haber descendido y se lo había dicho al presidente que me tomaba las derrotas tan personal, que me tenía que quedar y me quedé en la B", cerró.