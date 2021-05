Walter Montillo no se arrepiente del retiro: "Ahora veo a Universidad de Chile como hincha y quiero que le vaya bien"

Walter Montillo colgó los botines teniendo a Universidad de Chile como su último equipo algo que tenía considerado hace años, y pese a que estaba en buen nivel, al no renovar con la U prefirió el retiro.

En conversación con ADN, la Ardilla reconoce que no cuestiona su decisión y que pese a que extraña vestirse de corto, disfruta ahora como hincha.

“A veces miro algún partido y se echa de menos verse dentro de la cancha, pero no es que lo necesite y piense “por qué no seguí jugando”. Lo disfruté tanto durante mi carrera que ahora intento disfrutarlo de este lado, como hincha, sin la presión de tener que hacerlo bien como cuando te toca jugar”, aseguró.

Walter Montillo marca su último gol como profesional (Agencia Uno)

En esa misma línea, Montillo reconoce que sigue atento todo lo que pasa con la U. “He mirado algunos de sus partidos, y ahora veo al club como hincha y quiero que le vaya bien", afirma.

Sobre su reemplazante en la U, el ex volante cuenta que "me enteré de la lesión de Marcelo Cañete y es una lástima lo que le pasó. Ojalá que se pueda recuperar pronto, no rápido, sino que bien, porque le puede dar mucho al equipo”.

Para el final, reconoce que extraña mucho las conversación con su gran socio en la U en su última temporada: Joaquín Larrivey.

“Lo que más se extraña es el día a día con los compañeros. El camarín, los viajes, las concentraciones, las charlas. Yo iba a entrenar todos los días con “Larry”, y la verdad que se extrañan esas conversaciones. Y si bien las seguimos teniendo por teléfono, no es lo mismo”, cerró.