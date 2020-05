Walter Montillo elogia a Messi y alaba a Neymar: "Tiene una humildad impresionante"

Más allá de los problemas que se presentaron en el camino, Walter Montillo ha logrado sacar adelante una carrera que ha gozado de grandes momentos. O más que eso, ha podido ser parte de planteles importantes, donde ha compartido con jugadores de talla mundial.

En conversación con Rodrigo Sepúlveda, el 10 de Universidad de Chile analizó lo que ha sido su trayectoria y recordó a dos de los jugadores más importantes que ha tenido como compañeros: Lionel Messi y Neymar.

Sobre la estrella del Barcelona, Montillo no tuvo más que elogios. "Tuve la suerte de haber compartido con quien, para mí, es el mejor de la historia. No vi a otro como él. Con Maradona yo era chico, vi videos, pero estar y compartir con él… Mi miedo era no poder disfrutar ese momento. Cuando pasó, me di cuenta que lo disfruté, di mi mejor versión, traté de acoplarme y lo disfruté, cada viaje, cada concentración".

Como si fuera poco, el 10 contó detalles de la interna con la Pulga. "Es un ganador que no le gusta perder a nada. Lo único diferente en las prácticas es que tratamos de cuidarlo, como a todos. Lo que más me sorprendió, más allá de sus capacidades, es el control orientado que tiene. Le tires el pase que le tires, la pelota siempre le queda para encarar. Difícilmente haga un control malo".

Walter Montillo junto a Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: Archivo

Otro de los pasos que tuvo la carrera de Montillo fue su paso por Santos, donde compartió con el brasileño, al que se le rindió a sus pies. "Neymar tiene una humildad impresionante, pese a vivir una vida marcando diferencias desde los 16 años. Me sorprendió su plan de familia, con sus amigos. Siempre se comportó con una humildad impresionante. Lo miras como un ídolo, distinto. Es un tipo que mueve todo".

El 10 no se detuvo ahí y se aventuró a contar sobre su llegada al conjunto brazuca. "Estaba en la casa de Victorino, que éramos compañeros en Cruzeiro y mi señora estaba en Argentina, y cuando me llaman para ir a Santos, ni yo ni él ni nadie lo podía creer".

Walter Montillo junto a Neymar en el Santos. Foto: Archivo

Finalmente, aseguró que pese a la oportunidad en el fútbol brasileño, nada se compara con la albiceleste. "Es un momento espectacular en mi carrera, pero haber vestido la camiseta de la selección es un anhelo que siempre tuve. Fue lo máximo como jugador".