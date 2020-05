Walter Montillo cuenta cómo fue que su hijo Santino pudo hablar con Luis Suárez

La vida de Walter Montillo fuera de la cancha ha cautivado tanto como su nivel en la cancha. Principalmente por su hijo Santino, quien se ha ganado un lugar especial en los hinchas de Universidad de Chile por sus muestras de cariño al club cada vez que puede.

Pero en los últimos días ambos hicieron noticias por una situación particular: Luis Suárez, atacante del Barcelona, sorprendió con un saludo al pequeño del 10. En conversación con Rodrigo Sepúlveda, el ídolo azul contó detalles de esto y reveló que todo comenzó con una travesura.

"Lo que pasó es que se creó un Instagram con el mail del hermano. Nosotros supimos al otro día, así que me acerqué y vi que empezó a agregar gente como loco y le había mandado mensajes privados a Messi, a Suárez y a Piqué. Me causó gracia, porque les hablabas como si fueran amigos", comenzó explicando.

Walter Montillo acompañado por sus hijos y su pareja. Foto: Instagram

"Fue una travesura sin maldad que tuvo su premio, habla de la humildad de Luis para tomarse un segundo para mandarle un saludo a él, sabiendo la cantidad de mensajes que puede llegar a tener. Él estaba feliz, pero sabe que no se hace", agregó.

Montillo además señaló que "él (Santino) piensa que es amigo. Miró el mensaje y quería seguir hablando. Le mandamos un video de agradecimiento, aunque a mí me da un poco de timidez porque no los conozco. Se hizo tan viral que me da un poco de vergüenza", sentenció.