Walter Montillo confirma que se retira del fútbol: “Quiero que la de la U sea mi última camiseta”

El lunes, Walter Montillo activó una bomba en Universidad de Chile: manifestó que no iba a renovar su contrato porque no le cumplieron con la fecha que él pidió para que le dijeran si seguía o no, que fue el 20 de noviembre.

Rápidamente esto se extendió por todo el CDA y, tras muchos rumores, la Ardilla tomó una decisión aún más radical, ya que no sólo no seguirá en el Romántico Viajero, sino que se retirará del fútbol una vez que finalice el Campeonato Nacional a fines de enero.

El propio argentino lo confirmó a través de un video difundido por Universidad de Chile. “Les quería traer un mensaje, ya que vi que se formó una pelota mediática que no me gusta. Tomé una decisión junto a mi familia, a mis seres más cercanos, a mis amigos de tratar de ayudar al club y continuar con mi contrato con Universidad de Chile hasta el 31 de enero y luego me voy a retirar del fútbol profesional, voy a dar un paso al costado”, relató.

“Como lo prometí, como lo quiero, quiero que ésta sea mi última camiseta. Todo lo que está pasando no le hace bien a mis compañeros, les preguntan a ellos por mí. Me gusta estar en los medios por el fútbol y no por esto”, complementó.

Sobre por qué lo decidió así, reiteró que “ya expliqué los motivos, di un plazo y tuve que matricular a mis hijos en Argentina porque se me cerraban los cupos allá también. No quiero que haya especulaciones que me voy a otro club o que lo tenía previsto. Ya está, no quiero generar polémica, hablé con quien tenía que hablar. Agradezco las muestras de cariño, lo que hicieron ayer en el club (banderazo), pero es momento de concentrarse en el fútbol y yo disfrutar mis dos últimos meses como profesional. ‘Disfrutar’ en el buen sentido de la palabra, porque todos queremos ganar”.

Finalmente, Montillo dijo que “creo que ésta era la mejor manera de poder desactivar un poco todo esto y que no se hable demás. Es un día difícil, son muchos años trabajando y viviendo de lo que más me gusta hacer, pero no tengo dudas que lo venga va a ser mejor también. Le mando un gran abrazo a todos, espero que estén bien, yo tengo un problemita en el gemelo pero me voy a poner lo mejor posible para ayudar en estos dos últimos meses que se vienen muchos partidos. Les mando un beso grande, los quiero mucho”.

Walter Montillo inició su carrera en 2002 en San Lorenzo. Tras pasos por Morelia y un nuevo regreso al Cuervo, llegó a Universidad de Chile en 2008, donde de inmediato hizo conexión con la gente. Partió en 2010 a Cruzeiro, luego pasó a Santos, fue al Shandong Luneng de China, volvió a Brasil al Botafogo y, por una seguidilla de lesiones, anunció su retiro ahí. Pero se recuperó y volvió a Tigre, transformándose en el mejor jugador de Argentina en 2019 antes de volver a la U.