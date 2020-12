Walter Montillo recontraconfirma que se va: "Mi retiro no tiene vuelta atrás. No sería ético de mi parte dar marcha atrás"

La decisión de Walter Montillo de no continuar en Universidad de Chile el 2021 y mejor dicho, dejar el fútbol definitivamente, es algo que sigue dando vueltas entre los hinchas de la U.

Los fanáticos están molestos porque no se le renovó a tiempo a la Ardilla y esperan el milagro navideño: que el volante se retracte y siga vistiendo la camiseta azul, al menos, un año más.

Eso sí, Montillo sigue firme en su decisión de colgar los botines y así lo ratificó en el programa cien por ciento azules. "Mi retiro no tiene vuelta atrás; fue por un tema de tiempo. Mi hijo mayor ya sabe que va a estudiar allá. Queda solo disfrutar, de mis compañeros, de los que trabajan en el club, de ustedes", reiteró.

Agregando que "se dilató mucho el tema de mi renovación. Yo lo único que había pedido era un plazo. Si bien se podría haber extendido un año más, no pasó y me voy feliz. No tengo nada que reprochar".

El volante también fue consultado por la posibilidad de retractarse, algo que rechaza tajantemente. "Me habían hablado hace mucho tiempo para renovar y se fue dilatando. En este momento priorizo a mi familia por encima del fútbol. Y, además, no sería ético de mi parte dar marcha atrás", puntualizó.

Montillo también hizo presente que le ha afectado todo lo que se ha hablado a partir de su anuncio. "Se han inventado tantas cosas sobre mi salida... es un show mediático. No le hace bien ni a mi familia, ni a mis compañeros, ni al club. Con todo el despelote que se armó, me podría ir ahora, pero claramente no lo voy a hacer", aseguró.

Walter cuenta además que hay varios clubes que lo han contactado para abrirle las puertas la próxima temporada.

"Me han llamado de Cruzeiro, de Tigre. Pero estaría faltando a mi palabra, y yo prometí que esta iba a ser mi última camiseta", cerró