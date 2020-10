Walter Montillo asume y le resta culpabilidad a Hernán Caputto: "Si bien es una responsabilidad en conjunto, somos los mayores responsables"

Walter Montillo volvió a Universidad de Chile luego de 10 años y desde que le tocó jugar la final de la Copa Chile ante Colo Colo demostró su vigencia y su rápida adaptación hizo parecer como que nunca se fue del país.

La Ardilla así como en la cancha, es igual de claro a la hora de declarar y frente al escenario que viven los azules donde han perdido tres de los últimos cuatro partidos disputados, él no cree que la culpa sea sólo del técnico.

“Creo que si bien es una responsabilidad en conjunto, somos los mayores responsables. Yo siempre en cada derrota soy muy autocrítico ante mi trabajo. Siempre me pasó que en toda mi carrera las derrotas me las tomo personales. Siento que soy el mayor responsable", afirmó el Buque Insignia como lo llamó Sergio Markarián alguna vez en conversación con La Magia Azul

Agregando que "obviamente en las victorias festejamos todos, pero siempre me ha pasado en mi vida y siempre me las he tomado así. Creo que es la única manera: ser autocrítico y mejorar. Aunque sea un deporte grupal y también tenemos un cuerpo técnico que tiene su responsabilidad, yo en lo personal cada derrota me la tomo como mía, como que yo no hice las cosas bien para ayudar al equipo, y desde ahí trato de mejorar y poder hacerlo lo mejor posible en el partido que viene.”



Consultado por cómo lo han tratado los hinchas desde que llegó, Montillo afirma que precisamente por eso le duelen las derrotas.

“Es un club que quiero mucho, la verdad que me pone mal salir a la calle y cruzarme con un hincha de la U porque no sabes que decirle. Le pongo la cara a la derrota y me duele muchísimo. Quiero que sepan que la sufro, me siento el máximo responsable de estas derrotas”, cerró.