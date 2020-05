Walter Montillo alaba a la U 2020: "Sin desmerecer el año pasado, el mediocampo se conformó bien"

Mientras el fútbol se mantiene sin fecha de regreso en nuestro país, los futbolistas pasan los días entrenando en sus casa. Walter Montillo es uno de los que más se la ha sufrido, pero es optimista del pronto retorno del torneo junto a la U.

"Ahora la vemos más cerca, por lo que está pasando en Europa que vuelven a entrenar y Alemania que volvió a jugar. No sé cuánto más cerca, pero te motiva a decir que ya nos tocará a nosotros, con los protocolos que tengamos que salir y priorizando la salud de todo el mundo, no solo los jugadores", comentó a Radio ADN.

"Entrenar dos meses en el living de tu casa no es normal, pero hay gente que lo está pasando mucho peor. Sabemos que el fútbol es importante a nivel mundial, que le hace bien a mucha gente, pero lo primero es su salud y después dar un buen espectáculo", agregó.

Walter Montillo ha sido uno de los responsables del gran momento de la U tras un 2019 para el olvido. Foto: Agencia Uno

Montillo también valoró el nivel que han alcanzado los azules en esta temporada. "Con el paso de los entrenamientos y los partidos nos fuimos conociendo más y vimos el potencial que puede tener la U este año. No es un lugar cómodo pero arriba es bueno. Estamos ilusionados y entusiasmados, ojalá cuando vuelva el fútbol podamos seguir de la misma manera".

Fue ahí que el argentino alabó el plantel armado para el 2020. "Sin desmerecer a los que estuvieron el año pasado, creo que el mediocampo se conformó bien". Y colgándose de eso, llenó de elogios a Camilo Moya y Sebastián Galani, dos de los más destacados en los últimos meses.

"Camilo tiene la cabeza de un adulto, representa más que la experiencia que tiene. Galani nos ha dado ese tipo en el medio que no se te cansa y tiene un buen criterio de pase, así que a los que jugamos arriba nos facilita las cosas. Cuando haga más pases filtrados, mejorará mucho su juego. Partido a partido está tratando de romper líneas y eso nos está dando la facilidad de atacar con mucha más gente", lanzó.

Finalmente, Montillo reveló que los años le han afectado para su explosivo estilo de juego. "Jugando no me doy cuenta, pero creo que uno no puede estar igual físicamente, la edad no la puedes esconder. Yo soy y fui un tipo con buen cambio de ritmo. Quizás antes lo hacía más, pero ahora hay que tratar de elegir el momento de hacerlo, porque no voy a echar 70 piques en un partido. Hay que saber cuándo encarar y cuándo dársela a un compañero".