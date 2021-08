Walter Montillo celebra momento de Joaquín Larrivey en la U: "El tiempo siempre acomoda las cosas"

Universidad de Chile rompió su mala racha en clásicos este domingo y se llevó un importante triunfo ante Universidad Católica. Los azules se impusieron por 2-1 ante los cruzados en una jornada inspirada de Joaquín Larrivey.

El delantero fue vital para que el equipo dirigido por Esteban Valencia se llevara los tres puntos, anotando el doblete que aseguró la victoria. Su nivel lo tiene como el goleador del Campeonato Nacional con 11 conquistas, unas que Walter Montillo celebra con todo.

La ardilla, ex volante e ídolo de la U, no quedó indiferente al partidazo y momento que vive su ex compañero en el club. Es por ello que una vez finalizado el encuentro, utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje de apoyo al crack y un palo al pasado.

Larrivey no perdonó ante la UC y le dio el triunfo a la U en el clásico universitario. Foto: Agencia Uno

A través de su cuenta de Twitter, Montillo destacó lo hecho por Larrivey ante la UC en el clásico universitario. "Los goleadores tienen que jugar siempre, siempre, siempre", lanzó el ex 10.

Pero eso no fue lo único, ya que el argentino hizo una alusión a la época de Rafael Dudamel, que en varios encuentros lo dejó fuera en lugar de Ángelo Henríquez. "Que alegria le estás dando a la gente hermano. El tiempo siempre acomoda las cosas, papá", celebró.

Con el triunfo, Universidad de Chile se mete con todo en la pelea por el liderato y con 22 puntos alcanza a Universidad Católica. Eso sí, se queda en el cuarto lugar por diferencia de gol.