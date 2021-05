Walter Montillo vuelve a la carga en la U y revela que Rafael Dudamel lo mandó "a entrenar a Alaska"

Walter Montillo volvió a la carga y el ex mediocampista argentino de Universidad de Chile repasó su mala relación con el entrenador Rafael Dudamel los meses previos a su retiro de fútbol con la camiseta del Chuncho terminada la temporada 2021. En conversación con LUN, La Ardilla repasó su libro autobiográfico recién publicado.

Uno de los temas fue Dudamel, revelando que incluso tuvo que entrenar con el grupo de jugadores que no estaba considerado, al que el plantel de la U denomina como “Alaska”, en alusión a la lejanía y el frío.

“Viví su destrato (de Dudamel) en carne propia cuando en una oportunidad me mandó a entrenar a lo que nosotros bautizamos como Alaska”, sostuvo Montillo.

Agregó que “Dudamel trabajaba por un lado con los titulares, por otros con los suplentes, y en otro sector los juveniles o los que no iban a ser citados para el siguiente partido. Con esos últimos me hizo entrenar una vez en los primeros días de enero. Como mis números del GPS no eran los que él necesitaba, iba a ser suplente hasta el fin del torneo”.

Por otro lado manifestó que “la idea era contar mi verdad porque en el último tiempo se me había golpeado mucho diciendo que yo quería echar al técnico. Me dolieron en el momento las mentiras, después no me dolió. Si estaba haciendo un libro autobiográfico era importante contar mi última etapa en la U”.

Y ahí es donde Montillo aborda un momento de quiebre con el director deportivo Sergio Vargas, quien en una oportunidad citó a los referentes del camarín exhortando a “sacar

los trapitos al sol porque nos estamos hundiendo y tenemos la soga al cuello”.

“Escuché a Vargas que estaba molesto. Pero el primero que lo sacó a la luz fue él, si al otro día que tuvimos la charla empezaron a matarme a mí y a algunos compañeros, si se fijan en las notas desde esa fecha”, sentencia Montillo.