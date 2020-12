Marcelo Cañete reconoce que lo llamó Universidad de Chile: ¿A quién no le gustaría vestir esa camiseta?

El anuncio de Walter Montillo de que no continuará el próximo año en Universidad de Chile, fue un golpe duro para la parcialidad azul que reconoce a la Ardilla por todo lo que ha rendido desde que volvió en enero y porque hizo callar cualquier duda que pudo existir sobre su rendimiento a priori.

La partida del argentino es todo un tema para la regencia universitaria y más allá que la idea es recuperar un referente como es Marcelo Díaz, ya se mueven para buscar jugadores que puedan reemplazar la posición de enlace.

Uno que la viene rompiendo es Marcelo Cañete, volante que llegó a Cobresal desde el fútbol paraguayo tomando un nuevo aire en su carrera y en conversación con Redgol reconoce que la U ya tomó contacto para saber su situación con el cuadro del Cobre.

"La realidad es que hubo contactos, pero nada concreto, preguntaron por mi situación y nada más", afirma.

Cañete se ilusiona con la posibilidad y confiesa que "sería un desafío importante, a quién no le gustaría vestir una camiseta así, es un desafío que lleva mucho peso y en lo personal me gustan mucho los desafíos, pero queda mucho, quedan dos meses intensos de temporada y hay que aprovechar de jugar todos los partidos, de llevar a Cobresal lo más alto posible y si se tiene que dar, se dará".

El mediocampista además asume que está en un gran momento físico y futbolístico. "Me siento muy bien, vengo teniendo buenos números, debo aprovechar al máximo, es importante sentirse bien y debo seguir así, estoy contento porque no tengo ningún dolor, me entreno al máximo", asegura.

Para el final, Cañete nos cuenta por qué decidió volver a Chile luego de su paso por la UC. "La verdad que la decisión de volver a Chile pasó porque en 2011 tuve un paso por Universidad Católica que fue muy corto y no pude disfrutar mucho, entonces me quedó esa espina de poder jugar más, me gusta el fútbol chileno, se juega bien, técnicamente son muy buenos, respetan aún la posición del enganche", cerró.