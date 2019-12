Walter Montillo: "Tengo contrato con Tigre y estoy bien acá, si llega algo de la U lo pensaremos. Estoy viejo"

Walter Montillo es uno de los que aparece en carpeta de Universidad de Chile para el 2020 como posible refuerzo del cuadro azul que deberá luchar con el 2019 a cuentas tras la paupérrima campaña del Chuncho este año.

En conversación con DirecTV, el volante argentino de 35 años, que milita en el Tigre de Argentina, analizó la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la U.

“Tengo contrato firmado con Tigre y no se ha comunicado nadie conmigo. Acá en Argentina no jugaría por otro club, porque le tengo mucho respeto a esta institución y les dije que me iba a aquedar acá”, dijo Montillo.

Sentenció: “si llega a caer algo de la U lo pensaremos, porque es un plan familiar que teníamos. Voy quedando viejo y uno tiene que tomar decisiones, pero acá estoy tranquilo, bien y muy agradecido”.