Walter Montillo: "Si a cada rato empezamos a traer jugadores que no están, le hacemos mal al jugador que está"

Walter Montillo conversó por videoconferencia con los medios de comunicación y se refirió a la posibilidad de que Johnny Herrera vuelva a Universidad de Chile.

"Es un tema que no nos compete, no lo conozco, no compartí con él. Entiendo que es uno de los jugadores que más ganó cosas en la U, pero soy respetuoso del jugador que está. Es un tema que lo tiene que arreglar con la dirigencia y no con nosotros", explicó Montillo.

Agregando que "si a cada rato empezamos a traer jugadores que no están, le hacemos mal al jugador que está. Es lo mismo que si hablan de Soteldo sobre mi posición, no me gustaría. Es un tema dirigencial y con Johnny Herrera, si va a venir o no".

Montillo festeja junto a Larrivey y Henríquez (Agencia Uno)

Todo este tema de Johnny Herrera se da en medio de los rumores que acercan a Fernando De Paul con un club mexicano.

Walter Montillo explica lo importante que es el arquero titular de la U. "Ojalá que se pueda quedar un tiempo más, no sé si se habla de una venta. No estoy enterado del tema. Lo disfrutamos cada fin de semana porque creemos que es un gran arquero y que le hace bien a la institución", cerró.