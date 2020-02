Walter Montillo: “Quizás este año no estábamos preparados para jugar la Copa Libertadores”

En el arribo del plantel de Universidad de Chile al país, tras la eliminación de Copa Libertadores a manos de Inter de Porto Alegre, el volante argentino Walter Montillo mencionó que ya dieron vuelta la página y que ahora están enfocados en el Campeonato Nacional.

“Si nosotros nos íbamos con el cero a cero en el primer tiempo a camarines, el tiempo hubiese jugado muchísimo a nuestro favor durante el complemento. El equipo corrió hasta la última pelota y estoy ilusionado que este equipo nos dará muchas alegrías”, señaló en el Aeropuerto de Pudahuel.

Agregó que “el camarín está unido y fuerte. Sabemos que nuestro objetivo primordial es el torneo nacional. Somos un equipo muy competitivo y quizás este año no estábamos preparados para jugar esta Copa Libertadores”.

“Dimos vuelta la página y ahora estamos pensando en el objetivo más grande de este año que es el torneo local. Esto no es como comienza si no como termina, si bien estamos en la parte alta de la tabla aún queda muchísimo camino por delante”, dijo.

Finalmente, al ser consultado a no poder jugar con hinchas visitantes ante Santiago Wanderers, próximo rival de la U, en Valparaíso, expresó que “en Argentina esto es algo normal, hace cinco años que no entran los hinchas visitantes a los partidos. Juegan once contra once”.