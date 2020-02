Walter Montillo: "Creo que la única manera que puedo ayudar en este momento, es estar cerca"

Walter Montillo atendió a Redgol en el Hotel Deville de Porto Alegre donde habló de muchos temas y uno de ellos es perderse el partido de esta tarde ante el Inter, de hecho confiesa derechamente que se siente culpable de la expulsión sufrida en Santiago.

La Ardilla en todo caso decidió acompañar al equipo y alentar a sus compañeros de cara al encuentro que tendrá la U esta tarde ante el cuadro colorado. "Creo que hay que estar y más en esta instancia importante. Si fuera un partido del torneo nacional donde quedan un montón de encuentros por delante uno lo piensa si es mejor quedarse para la recuperación", aseguró el 10.

Agregando que "este es un partido único y yo asumo la responsabilidad de la tarjeta roja, obviamente que a mi no me gusta estar afuera y asumo. Si pasamos hay que estar todos, y si no pasamos, que puede pasar porque en el fútbol se gana y se pierde, también tengo que estar y poner la cara".

El volante entiende que la U se despotenció por su ausencia. "Me siento una pieza importante para el equipo y al no poder estar me siento mal y creo que la única manera que puedo ayudar en este momento, es estar cerca", nos cuenta.

También el volante nacido en San Lorenzo recuerda cómo se gestionó su llegada a la U. "El que me llamó fue Hernán (Caputto). Antes me había llamado Sergio Vargas en junio, pero yo tenía un compromiso con Tigre. La verdad es que en la Primera B de Argentina no me adapté y se dieron las condiciones para volver", cierra.

