Waldo Ponce: "La U para mí es como mi casa, me ayudó a cumplir mi sueño de poder ser un futbolista"

Waldo Ponce concedió una extensa entrevista a Universidad de Chile bajo el lema #LaHuellaDelLeón. El ex zaguero azul hizo un repaso de su etapa en la U y recordó sus mejores momentos en el club.

"La U para mí es como mi casa. Me ayudó a cumplir mi sueño de poder ser un futbolista profesional. Me abrió las puertas y me entregó una formación, por eso a la U la recuerdo como si fuese mi casa", comenzó contando Ponce.

Sobre su llegada a la U en las inferiores, el oriundo de Los Andes señaló que "se dio cuando tenía 15 años. La U terminó comprando mi pase por dos partidos amistosos. La recaudación quedó para San Felipe y yo con la alegría de llegar a un equipo grande. Fue un sueño cumplido desde niño porque tuve la posibilidad de probarme varias veces".

"Quedaba seleccionado pero nunca me venía definitivo porque me costaba la adaptación y el poder comprar pasajes. Al final, a los 15 años, se dio y me vine a la casa de un jugador de la U. Recuerdo todo con mucha alegría", añadió.

Waldo Ponce fue campeón dos veces de Primera División con la U (2000 y 2013) y una vez de Copa Chile (2013)

Además, habló sobre su debut con la camiseta azul en el 2000: "Ese año la U había salido campeón con un equipazo y dos fechas antes que terminara el campeonato, entonces durante esas jornadas que quedaban se nos dio la posibilidad de jugar a los jóvenes".

"Recuerdo mi debut con alegría y con los nervios típicos. Tenía 18 años y me costó quedarme dormido la noche previa a ese partido ante Unión Española en el Santa Laura. Yo creo que hice un buen compromiso, lo disfruté, aunque en los primeros minutos entré nervioso pero finalmente ganamos", refrendó.

Por último, Ponce recordó sus mejores momentos con la camiseta azul: "Tengo hartos y me quedo con los mejores. Recuerdo haberme formado en la U e identificarme con la camiseta. Cuando entrenaba en el Caracol Azul lo hacía con pasión, con sentimiento y entregaba todo por el club".

"Además, tengo recuerdos de momentos difíciles como la quiebra y las lesiones pero siempre me quedo con lo mejor, como las relaciones con la gente que trabajaba en la U y quienes me ayudaron en mi formación. También recuerdo lo que hace grande a la U, que es su gente, con quienes todavía mantengo el cariño", cerró.