Waldo Ponce: "El retiro de Walter Montillo es muy doloroso para la gente de Universidad de Chile"

Waldo Ponce se reconoce como hincha de Universidad de Chile. Y como tal, lamenta la decisión anunciada por Walter Montillo, quien comunicó oficialmente que se retirará del fútbol al término de la presente temporada del fútbol nacional.

"Es raro. Para mí es uno de los últimos referentes que está en el plantel, un tipo súper identificado con la camiseta y que de repende tome esa decisión, no tanto por lo que quiere él, si no que porque no se pudo quedar...", reflexiona en diálogo con La Redgoleta de Redgol.

Ponce reconoce que "nos hubiera gustado que Walter se quedara por un tiempo más, porque también lo ha hecho bien. No es cosa de que se quede porque lo queremos, si no que porque ha jugado bien. Fue una difícil decisión para él y para la gente de la U es muy doloroso".

Otra situación es la duda de Montillo para la disputa del clásico universitario, que enfrentará a Universidad de Chile con Universidad Católica el próximo domingo en el Estadio Nacional. El argentino no ha entrenado normalmente en toda la semana y es incógnita.

"Walter es un jugador que sabe lo que significa vestir la camiseta de la U, es un jugador con experiencia que en estas instancias o en estos partidos lo hacen ser súper importante", subraya el ex mundialista chileno.

"También tiene una responsabilidad importante, que él (Montillo) asume siempre de buena manera. Ojalá pueda jugar, veremos qué pasa en estos días que quedan", proyecta el ex defensor universitario.

Finalmente, Ponce reconoce que cuando suene el pitazo inicial, todas las interrogantes quedarán en el archivo. "Empezando a jugar, todos los problemas o las cosas que pasan se van. No se mira la tabla, no se mira el rival con el que te enfrentas", sentencia.

"El clásico es un partido especial donde todos quieren jugar, todos lo quieren hacer bien, y obviamente también se defiende la camiseta. Entonces yo creo que todas estas cosas, ya entrando a la cancha, no repercuten en lo que significa jugar", complementa.