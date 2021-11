Waldo Greene lanzó dardos a la concesionaria de Chincho en medio de la lucha por no descender. Para el otrora directivo no hay comparación entre la realidad actual y la de 1988, además de encomendarse al amor propio del plantel.

Universidad de Chile viene de cosechar un pobrísimo empate frente a O’Higgins en la última fecha. Los azules cortaron una larga racha de derrotas consecutivas, pero dado el momento lo imperativo para el Chuncho era volver al triunfo y apenas salió del puesto de promoción a Primera B.

En conversación con Radio Cooperativa, Waldo Greene, ex presidente de la U y mandamás del Chuncho en la campaña del Campeonato Nacional 1988 que terminó con los laicos en el descenso, criticó la gestión anterior y actual de Azul Azul.

“Como las huifas, si no puede ser así... Los resultados reflejan cómo se manejan las cosas arriba”, dijo Greene a Cooperativa.

El ex directivo agregó que “ahora no están los problemas que tuvimos nosotros, que eran económicos, porque nosotros estábamos preocupados de subsistir. Hoy no está eso. El fútbol es una actividad importante, social, y debe estar todo a la luz, y no tienen por qué dejar de hablar, ni esconder a una institución deportiva”.

Por último, manifestó su confianza en que el plantel de la U sabrá cómo salir adelante para salvar el año y mantenerse en la Primera División del fútbol chileno.

“Es complicado, porque uno como dirigente no tiene acceso a todo. Ahora no la veo descendiendo, no está bien, pero tampoco está tan mal. Yo creo que zafará, los errores se arreglan, y aunque la U no está bien futbolísticamente, sabe cómo zafar”, sentenció Waldo Greene.