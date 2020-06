Vuelve a figurar Erick Wiemberg en el horizonte de Universidad de Chile: “Sé que sí hay un interés”

Una de las teleseries que tuvo el pasado periodo de mercado de pases del fútbol chileno fue Erick Wiemberg, quien era pretendido por Universidad de Chile, pero que una demanda interpuesta por Unión La Calera a Deportes Valdivia, club dueño de su carta, provocó que todo quedase en punto muerto y que el lateral izquierdo debiese jugar en Primera B.

En ese contexto, el futbolista dialogó con Mundo Cracks sobre su situación y reconoció que existen nuevos acercamientos para que pueda jugar por la U, siempre y cuando el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP le permita salir del club valdiviano.

“Hace unos días se presentó un recurso de protección para que me dejaran en libertad de acción, porque yo no tengo nada que ver en la pelea entre clubes”, partió explicando sobre su compleja situación.

Erick Wiemberg defendió los colores de Calera la temporada pasada y ante sus buenas actuaciones la U fijó su interés en él. (FOTO: Agencia Uno)

“Lo que yo he sabido es que sí hay un interés de la U. Pero lo que ocurre entre Valdivia y Calera respecto a si quedo en libertad de acción aún no se resuelve. El pase hoy en día pertenece a Valdivia, lo que se encuentra en discusión es la demanda de Calera, lo que a mí me perjudicó y me dejó sin libertad de acción de poder”, agregó.

Pero eso no es todo, porque reconoció que “entrenar al lado de Beausejour sería un beneficio personal muy grande, al estar todos los días con él uno lo empieza a observar y obviamente aprendería mucho, pero también iría a pelear el puesto. Beausejour es el referente que tiene Chile en mi puesto, no sería exagerado decir que es el mejor lateral que ha tenido el país”.

Finalmente, al ser consultado si otro club de Santiago como Colo Colo se interesa en querer contratar sus servicios, mencionó que “es difícil elegir entre el Cacique y la U, para mí más que una camiseta lo veo por el lado futbolístico, cualquiera de los dos sería una buena opción. Llegar a primera es mi objetivo y si fuese a un equipo grande mejor todavía”, sentenció.