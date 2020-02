Video: Rodrigo Goldberg confirma qe Universidad de Chile apelará por la expulsión de Luis del Pino Mago

Universidad de Chile sufrió dos expulsiones en su visita a Valparaíso para enfrentar a Santiago Wanderers: Camilo Moya y el defensor venezolano Luis del Pino Mago.

Estas tarjetas rojas se unen a la que sufrió Joaquín Larrivey ante Unión La Calera y la de Walter Montillo ante Internacional de Porto Alegre.

Consultado si van a reclamar alguna expulsión, Rodrigo Goldberg lo confima. "Lo más probable que sí", aseguró el Polaco en zona mixta.

Agregando que "no somos un equipo sucio para jugar, me llama la atención tantas expulsiones. La de Camilo creo que está bien vi la repetición, pero la de Del Pino Mago no, muy mal expulsado. El árbitro dice que hay una manifiesta posibilidad de gol, cuando éran dos contra uno, fue a ver el VAR y decidió lo mismo" .